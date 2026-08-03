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Марьинский вестник

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Благоустройство парка в Марьине завершат до конца года

В районе Марьино продолжается обновление парка имени Артема Боровика. В настоящее время завершена подготовка оснований под детские площадки, установлены новые игровые комплексы, продолжается прокладка инженерных сетей.

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