Благоустройство парка в Марьине завершат до конца года

В районе Марьино продолжается обновление парка имени Артема Боровика. В настоящее время завершена подготовка оснований под детские площадки, установлены новые игровые комплексы, продолжается прокладка инженерных сетей.
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