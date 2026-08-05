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Минпромторг анонсировал перезапуск производства телевизоров "Квант"

Минпромторг анонсировал перезапуск производства телевизоров "Квант"

Предприятие планируют запустить после завершения банкротных процедур Признание компании "Квант" банкротом по решению Арбитражного суда Москвы не приведет к остановке производства телевизоров в России и не грозит утратой производственных мощностей, заявили в Минпромторге в беседе с ТАСС.

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