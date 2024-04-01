Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Больше станков! Пошёл рост отрасли! Показываем завод Концерна «Калашников»

Больше станков! Пошёл рост отрасли! Показываем завод Концерна «Калашников»

  Станкостроение в России, согласно официальной статистике, на подъёме. Но как выглядит создание станков в России? Умеем ли мы сегодня сами производить их элементы станков – шпиндели, шарико-винтовые передачи, системы управления? А как обстоят дела с выпуском собственного металлорежущего инструмента? Ведущие программы «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Ижевск на Концерн «Калашников», чтобы разобраться в этих вопросах.

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