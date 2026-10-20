❗️Эвакуация жителей и спасательные работы продолжаются в Кореизе и возле троллейбусного парка Ялты Заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющая обязанности главы города Светлана Шевченко сообщила «Крым 24» о сложной ситуации в районе Кореиза и троллейбусного парка - ведутся спасательные работы.