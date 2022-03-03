Победы «Спартака» и ЦСКА, Ракицкий покинул «Зенит», Фарке ушел из «Краснодара», Абрамович продаст «Челси», Косторная ушла от Тутберидзе, отстранение биатлонистов и другие новости

1. В Кубке России «Спартак» разнес «Кубань» (6:1, хет-трик у Николсона, дубль у Промеса), ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), а тульский «Арсенал» уступил «Алании» и покинул турнир.

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