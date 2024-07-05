Губернаторы в шоке: Байден признан пригодным к должности президента

Губернаторский корпус поддержал Байдена – президент наносит ответный удар. Спустя неделю, наполненную слухами о том, что доноры демократов и истеблишмент Демпартии собираются заставить (или уговорить) Байдена снять свою кандидатуру, чтобы дать дорогу молодым, выяснилось, что Байден никуда уходить не собирается, и напротив, собрал довольно мощную группу поддержки.
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