Житель Киреевского района стал лучшим пожарным добровольцем России

Лучший добровольный пожарный страны живет в Тульской области. Его зовут Николай Телышев. Это не мнение редакции Тульской службы новостей – так решила комиссия МЧС России, подводя итоги конкурса среди представителей добровольных пожарных команд (ДПК).
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