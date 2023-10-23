ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А в Военном городке в ст.Берниках  нет даже благоустройства...начиная с отсутствия асфальта возле 2-х домов, не говор...Специалисты выясн...
  • Леонид Ла Рошель
    Все эти привнесённые с Запада "праздники" типа дня св. Валентина и хеллуёвина - в первую очередь являются праздниками...РПЦ призвала росс...
  • Русский Империалист
    Более 1,5 лет с начала СВО уже прошло, а все террористы, что пересылают деньги укро-гныдам, до сих живы и очень хорош...В России начнут о...

Житель Киреевского района стал лучшим пожарным добровольцем России

Житель Киреевского района стал лучшим пожарным добровольцем России

Лучший добровольный пожарный страны живет в Тульской области. Его зовут Николай Телышев. Это не мнение редакции Тульской службы новостей – так решила комиссия МЧС России, подводя итоги конкурса среди представителей добровольных пожарных команд (ДПК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх