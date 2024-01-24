Военная логистика ВС РФ нуждается в модернизации

Стандартизированная платформа, грузовой контейнер, спецзахват для его быстрой погрузки и снятия с машины, и бронированная кабина на внедорожном шасси – всё это отечественная промышленность может произвести, но не производит.
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