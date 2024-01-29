Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Vladimir Soukhatchev А что мешает РФ изучить и использовать опыт Эмиратов и Саудитов по контролю мигрантов, их численности и соблюдению законов страны пребывания????? Я не знаю Ни Одного Случая неподобающего поведения трудовых мигрантов в этих странах!

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu Пока не поменяется правительство и его политика, ничего не изменится. Да, и уже поздно. Страну не победили снаружи, так изнутри ее, как черви разъедают.