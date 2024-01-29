Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах Жить по кайфу в России? Такой у мигрантов тренд.
Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А что мешает РФ изучить и использовать опыт Эмиратов и Саудитов по контролю мигрантов, их численности и соблюдению законов страны пребывания????? Я не знаю Ни Одного Случая неподобающего поведения трудовых мигрантов в этих странах!
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16 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Пока не поменяется правительство и его политика, ничего не изменится. Да, и уже поздно. Страну не победили снаружи, так изнутри ее, как черви разъедают.
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13 час.
Галина Друзина
Ну как же навести порядок, а как же наши чиновники останутся без денег которые они получают от диаспор?! Надо прям сейчас наводить порядок иначе начнётся гражданская война, которую и добивается запад, изнутри хотят Россию добить и им это удаётся. Надо выслать мигрантов с семьями и диаспорами, лишить гражданства, пусть едут в свои кишлаки и аулы.
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13 час.
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