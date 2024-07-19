Эксперты рассказали, где Россия может развернуть ракетные комплексы

Россия может развернуть ракетные комплексы далеко от непосредственных границ РФ с государствами ЕС в ответ на планируемое размещение американских ракет в Германии, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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