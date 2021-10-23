Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Его освободили из центра содержания, где он находился до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию, здесь его подозревают в организации убийствОбновлено в 15:00Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не будет экстрадирован в Россию.