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Царьград

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Как ВСУ могут взять Белгород: Эксперт Сивков предупредил о внезапном ударе

Как ВСУ могут взять Белгород: Эксперт Сивков предупредил о внезапном ударе

Пленный рассказал, что в ВСУ обещали после возврата Волчанска пойти на Белгород. "Это могут быть локальные кратковременные захваты какого-нибудь российского коренного региона, чтобы это представить потом как победу.

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Комментарии
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Vova Гарин
Всу взяли в штанах у Шойгу,а теперь подставили зад Белоусову,интересна поза просроченной Зеле-бобика.
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15 час.

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