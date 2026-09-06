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Вратари «Динамо» Лещук и Лунев после победы над «Спартаком» начали кричалку «Я никогда не устану повторять…»

Вратари «Динамо» Лещук и Лунев после победы над «Спартаком» начали кричалку «Я никогда не устану повторять…»

Вратари московского «Динамо» Игорь Лещук и Андрей Лунев начали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

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