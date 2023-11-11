Сколько красноармейцев погибло в боях с фашистами уже после капитуляции Германии

Для Красной Армии Великая Отечественная война не завершилась 9 мая 1945 года. Уже после капитуляции Германии РККА должна была провести две масштабных общевойсковых операций – Пражскую и Маньчжурскую, в ходе которых погибло немало солдат-красноармейцев.