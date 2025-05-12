Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 12 мая в Курске

Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 12 мая в КурскеСегодня, 12 мая, воздух окутан серым одеялом пасмурного неба, и лёгкий западный ветер, словно шёпот природы, едва достигает 1,4 м/с.