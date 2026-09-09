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Встреча литературного клуба «Прогулка в искусство»

Встреча литературного клуба «Прогулка в искусство»

Темой первой встречи нового литературного станут любимые книги участников. Гости включатся в творческий процесс, связанный с собственными читательскими впечатлениями.

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