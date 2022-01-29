Навалка вновь возглавит сборную Польши. Сторонам осталось уладить детали контракта (Przeglad Sportowy)

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка вернется в национальную команду. Как пишет, Przeglad Sportowy, сторонам осталось уладить детали контракта.
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