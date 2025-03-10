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Царьград

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В Питере стали меньше пить

В Питере стали меньше пить

Продажи алкоголя в культурной столице сократились на 8,7%Жители Санкт-Петербурга по сравнением с январём 2014 года приобрели крепкого алкоголя на  8,7% меньше.

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