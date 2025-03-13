Только при уважении суверенитета: премьер Канады Карни назвал условия встречи с Трампом Евгения КомароваМарк Карни, вступающий в должность премьер-министра Канады, заявил, что встретится с Дональдом Трампом при уважении суверенитета со стороны президента США.