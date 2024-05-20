Госдума рассмотрит закон о лишении россиян финансовой самостоятельности

21 мая Госдума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности», который предлагает ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций родственниками или доверенными лицами – так называемый сервис «второй руки», пишет «Прайм».
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