90 Вт, складная вилка, два USB-C и GaN. Представлена быстрая и плоская зарядка Cuktech

Новинка получила плоский корпус и поддержку сразу нескольких стандартов быстрой зарядки Cuktech начала принимать предварительные заказы на зарядное устройство Space Series Three-Body Collaboration Edition, продажи которого стартуют 22 сентября.
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