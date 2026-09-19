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90 Вт, складная вилка, два USB-C и GaN. Представлена быстрая и плоская зарядка Cuktech

90 Вт, складная вилка, два USB-C и GaN. Представлена быстрая и плоская зарядка Cuktech

Новинка получила плоский корпус и поддержку сразу нескольких стандартов быстрой зарядки Cuktech начала принимать предварительные заказы на зарядное устройство Space Series Three-Body Collaboration Edition, продажи которого стартуют 22 сентября.

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