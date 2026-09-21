Квантовый компьютер впервые установят в Южной Америке: IQM разместит систему Spark в Бразилии

Финская IQM поставит 54-кубитную систему бразильскому исследовательскому институту Eldorado Финская компания IQM Quantum Computers разместит свой квантовый компьютер в Южной Америке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым