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«Лион» и «Марсель» легко победят в очередном туре Лиги 1, у «Гавра» Кузяева – минимум шансов

Во Франции продолжится 16-й тур Лиги 1. Он стартовал 18 декабря матчем «Монако» – «ПСЖ» (2:4), после чего все команды ушли на двухнедельную паузу.

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