В Херсонской области сообщили о ранении пяти мирных жителей при обстреле ВСУ

Противник нанёс удар по Каховке, уточнили в экстренных службах региона. Там добавили, что всего в течение суток ствольная артиллерия украинских подразделений нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 40 ударов.
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