МИД: России делает всё, чтобы предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва прилагает все усилия, чтобы не допустить большую войну в ближневосточном регионе.
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