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Пушков о словах Саркози: вероятно, Макрон не читал ни Бальзака, ни Толстого

Пушков о словах Саркози: вероятно, Макрон не читал ни Бальзака, ни Толстого

Французский президент Эммануэль Макрон, вероятно, не читал ни Оноре де Бальзака, ни Льва Толстого. Соответствующее предположение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший заявление бывшего главы Франции Николя Саркози, который выразил сомнения в целесообразности отправки войск республики на Украину.

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