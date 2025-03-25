Главные ошибки в приготовлении плова

Традиционное блюдо восточной кухни – плов уместно как на праздничном, так и на повседневном столе. Трудоёмкий процесс приготовления этого аппетитного, ароматного и питательного кушанья подобен некоему таинственному ритуалу, но если соблюсти все правила, то можно избежать ошибок, которые негативно отражаются на качестве приготовленного яства.
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