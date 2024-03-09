Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Президент рассчитывает на "справедливый мир для Украины" 8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы.