Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Президент рассчитывает на "справедливый мир для Украины" 8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы.
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