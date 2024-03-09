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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • виктор школин
    Зачем подонка убивать, его надо отловить и судить за все преступления, как военного приступника против своего народаРоссия не планиру...
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    на такую гниду патроны жалеть не надо!Россия не планиру...
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    Не хрен патроны тратить. Пусть свои его замочат. Все к тому идетРоссия не планиру...

Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Президент рассчитывает на "справедливый мир для Украины" 8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы.

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