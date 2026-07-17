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Больница в Коломне получила новое оборудование для диагностики заболеваний ЖКТ

Больница в Коломне получила новое оборудование для диагностики заболеваний ЖКТ

Коломенская больница продолжает обновлять парк медицинской техники. В лечебное учреждение поступило новое эндоскопическое оборудование, которое позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделать специализированную помощь более доступной для жителей округа.

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