Недетски сложный тест: отгадайте «Простоквашино», «Бобик в гостях у Барбоса» и другие расчудесные советские мультфильмы Владимира Попова из детства

Исключительно для людей с правильным детством и вкусом! Но и они все равно не пройдут. фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Имя и фамилию «Владимир Попов» можете вы не знать, но знать мультфильмы этого выдающегося советского мультипликатора — режиссера, художника, сценариста — вы обязаны! Впрочем, вы их знаете и так, без обязаловок, от души, от чистого сердца.
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