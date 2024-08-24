Роберт Кеннеди выступил с речью: "Цель Байдена — смена режима в России"

Вашингтон. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди в пятницу объявил о прекращении своей многолетней предвыборной кампании и заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.
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