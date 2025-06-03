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В США уличили Украину в терроризме после атак на российские аэродромы

В США уличили Украину в терроризме после атак на российские аэродромы

Атака Украины на аэродромы России — это акт терроризма, и воспринимать произошедшее следует только так.

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