Автоэксперт Ладушкин: раскаленный асфальт и жара могут перегреть шины автомобиля

Езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за риска того, что шины перегреются сильнее, чем это допустимо, предупредил руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин.
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