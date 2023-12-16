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Пермяк, подозреваемый в попытке похищения девочки, отправлен в СИЗО на два месяца

Пермяк, подозреваемый в попытке похищения девочки, отправлен в СИЗО на два месяца

Мужчина утверждает, что в день происшествия находился дома и ни на кого не нападал.Мотовилихинский районный суд принял решение об отправке в СИЗО на два месяца подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке.

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