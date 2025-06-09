Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Надо ли поддерживать отечественный автопром?

Надо ли поддерживать отечественный автопром?

Мне пишут, что я должен пинать русский автопром. Наш автопром в глубочайшем кризисе, так что следует признать — мы разбазарили все полимеры, место проклятое, результаты позорные.

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Комментарии
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Maxim
Немцы - поддерживали, в 30е, Китай - до сих пор, значит - и нам надо, в Детройте завод демонтировать, и тут - поставить, на АИ-92, самое - оно..
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