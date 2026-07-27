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Газета.ру

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Член ОП РФ Машаров: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

Член ОП РФ Машаров: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

В России с 1 октября текущего года проиндексируют военные пенсии. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

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