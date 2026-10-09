ИИ-агенты могут передавать друг другу вредоносные команды через MCP

Злоумышленники используют доверие между ИИ-агентами, чтобы добраться до внутренних сервисов и заставить их выполнять несанкционированные запросы Массовое внедрение ИИ-агентов создаёт новый риск для корпоративных сетей: скомпрометировать одного агента может оказаться достаточно, чтобы распространить вредоносные инструкции по цепочке.