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ИИ-агенты могут передавать друг другу вредоносные команды через MCP

ИИ-агенты могут передавать друг другу вредоносные команды через MCP

Злоумышленники используют доверие между ИИ-агентами, чтобы добраться до внутренних сервисов и заставить их выполнять несанкционированные запросы Массовое внедрение ИИ-агентов создаёт новый риск для корпоративных сетей: скомпрометировать одного агента может оказаться достаточно, чтобы распространить вредоносные инструкции по цепочке.

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