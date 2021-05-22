Лучшего детского стоматолога республики выбрали в Уфе

В уфимской детской стоматологической поликлинике №3 подвели итоги конкурса «Маленькому пациенту – большую заботу».
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