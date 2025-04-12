Аллергиков предупредили об обострениях из-за потепления в Москве

Существуют риск обострения астмы и насморка.Теплая погода в Москве 14 мая.Увеличение количества цветочной пыльцы в воздухе из-за резкого потепления в Москве на следующей неделе может вызвать обострение насморка и астмы у аллергиков.
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