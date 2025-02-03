77-летней Татьяне Тарасовой потребовалась экстренная медицинская помощь: что произошло с легендарным тренером

Вечерний звонок в десятом часу стал сигналом для экстренных служб — 77-летняя Татьяна Тарасова, легендарная наставница многих поколений фигуристов, обратилась за помощью, почувствовав резкую боль в сердце.
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