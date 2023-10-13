Производство овощей увеличилось в Забайкалье

Производство овощей за год увеличилось на 25% в Забайкалье, сообщает пресс-служба Минсельхоза края.«Сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона по итогам уборочной кампании собрали 2,6 тысячи тонн овощей, что почти на 25% выше показателя 2022 года.