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Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Аргументы и факты – aif.ru Себе дороже. Вчерашние джихадисты, пришедшие к власти в Сирии, требуют от России «искупить свою вину перед сирийским народом».

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Комментарии
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Eduard
Глупее не могли выразится захватчики власти?
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4 час.
Eduard
Турция вас к власти привела она вас и отстроит.Плевать на базы!
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4 час.
Сергей Кочегаров
&quot;Выводим мы базы или нет? Выдаем Башара Асаду на расправу, или это уже перебор? Будем ли мы оказывать финансовую помощь новому правительству Сирии&quot; - неужели в правительстве и военном ведомстве рассматривают эти вопросы? Сколько раз интересы России (СССР) там предавали? Предадут в очередной раз. Но как всегда, когда янки или турки их на канкан натянут завопят: &quot;Россия помоги&quot;.
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1 час.
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