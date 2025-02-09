Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Сергей Кочегаров

"Выводим мы базы или нет? Выдаем Башара Асаду на расправу, или это уже перебор? Будем ли мы оказывать финансовую помощь новому правительству Сирии" - неужели в правительстве и военном ведомстве рассматривают эти вопросы? Сколько раз интересы России (СССР) там предавали? Предадут в очередной раз. Но как всегда, когда янки или турки их на канкан натянут завопят: "Россия помоги".