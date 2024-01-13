Германия отправит в Красное море фрегат «Гессен» — Welt

Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов — поддерживаемого Ираном шиитского движения «Ансар Алла» — в рамках планируемой военно-морской операции ЕС, сообщает издание Welt.