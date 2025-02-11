Без повышения тарифов: Приднестровье будет покупать западный газ, обеспеченный российским кредитом

Несмотря на начало прокачки газа, Приднестровье еще не выбралось из беды. Соглашение на поставки предусматривает, что MET Gas будет поставлять 3 миллиона кубометров газа в день начиная с 13 февраля, всего в течение 16 дней.
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