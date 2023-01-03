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В ООН указали на важность завершения конфликта на Украине

В ООН указали на важность завершения конфликта на Украине

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак 3 января заявил, что обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) подчеркивает важность скорейшего завершения украинского конфликта.

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