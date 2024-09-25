Новый закон сделает автоподставщиков потенциальными «зеками»

Недавно стало известно о рассмотрении Госдумой нового законопроекта, суть которого сводится к установлению уголовной ответственности для лиц, уличенных в организации дорожно-транспортных происшествий с последующим вымогательством денежных средств у автомобилистов.
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