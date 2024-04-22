Разработан анализ мочи на агрессивность рака простаты

Существующие методы диагностики хорошо справляются с выявлением опухоли простаты, однако не так эффективны в прогнозировании течения болезни – будет ли опухоль развиваться агрессивно или, наоборот, потребует только наблюдения врачей в течение нескольких лет без лечения.