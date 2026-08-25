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Daily Storm

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У тульского дрон-центра нашлись депозитные банковские вклады на десятки миллионов рублей. В 2025 году проекту выделили миллиард из бюджета

У тульского дрон-центра нашлись депозитные банковские вклады на десятки миллионов рублей. В 2025 году проекту выделили миллиард из бюджета

Предприятие заработало на процентах 49,5 млн рублей, а 847 миллионов ушло на загадочные «прочие расходы»Российские правоохранители задержали «дронщика», компания которого ранее получила миллиард из бюджета, и проверяют его на мошенничество.

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