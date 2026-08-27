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Газета.ру

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Врач Большенко: пять изменений вида родинки могут указывать на рак кожи

Врач Большенко: пять изменений вида родинки могут указывать на рак кожи

Если родинка увеличилась в размерах, изменилась ее консистенция (уплотнилась), изменилась интенсивность окрашивания (усиление или ослабление пигментации, ореол вокруг), возникла трещина, кровотечение – это может указывать на рак кожи, рассказала «Газете.

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