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"Слушаем театр": РАМТ возвращает знаковые постановки в аудиоформате

"Слушаем театр": РАМТ возвращает знаковые постановки в аудиоформате

Российский академический молодежный театр (РАМТ) начал новый проект под названием «Слушаем театр». Эта серия аудиоспектаклей сформирована из современных версий знаковых постановок театральных мастеров, таких как Наталия Сац, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов и другие таланты ЦДТ-РАМТа.

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